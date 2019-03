Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen zwei Wochen Dauerarrest - 23-Jähriger versucht aus der Bundespolizeiwache zu flüchten

Essen - Mülheim an der Ruhr (ots)

Der Freiheitsdrang eines 23-jährigen Mülheimers war am Sonntagmorgen (03. März) offensichtlich so groß, dass er versuchte, aus dem Bundespolizeirevier am Essener Hauptbahnhof zu flüchten.

Zuvor hatten Bundespolizisten den polnischen Staatsangehörigen im Essener Hauptbahnhof überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl des Düsseldorfer Amtsgerichts vorlag. Dieses hatten gegen den 23-Jährigen einen zweiwöchigen Dauerarrest erlassen. Grund war das Nichterfüllen von 40 Sozialstunden wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Nachdem er ohne Probleme mit zur Wache ging, wurde ihm in Revier vermutlich seine missliche Situation bewusst. Dort hielt er sich erst an einem Türrahmen fest, stieß einen Bundespolizisten bei Seite und versuchte aus dem Raum zu fliehen. Diese konnte jedoch ein weiterer Bundespolizist verhindern.

Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Später wurde er in die Jugendarrestanstalt nach Düsseldorf gebracht.

