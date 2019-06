Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl- Hochwertiges Fahrrad entwendet

Bünde (ots)

(sls) Am Sonntagnachmittag (2.6.) wurde am Nordring in Bünde ein teures Fahrrad entwendet. Die Geschädigte hat ihr weißes Fahrrad der Marke Riese und Müller gegen 12:00 Uhr vor dem Wohnhaus verschlossen abgestellt. Als sie gegen 15:00 Uhr mit dem Fahrrad fahren wollte, bemerkte sie, dass es durch unbekannte Täter gestohlen wurde. Das Fahrrad hat ein Gesamtwert von 3800 Euro. Auffällig am Fahrrad ist der braune Lenker und Sattel. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 in Verbindung zu setzen.

