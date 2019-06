Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsschild beschädigt- Täter verändern Geschwindigkeit

Herford (ots)

(sls) An der Waldfriedenstraße in Herford wurden durch unbekannte Täter zwei Verkehrszeichen mit Geschwindigkeitsbegrenzung beschädigt. Die Schilder befinden sich auf der Waldfriedenstraße aus Richtung Salzufler Straße ca. 100m nach dem Einmündungsbereich. Die Täter haben aus der Geschwindigkeitsbegrenzung 30km/h eine 80 km/h Begrenzung gemalt. In diesem Bereich ist die Waldfriedenstraße sehr schmal und ohne Fahrbahnmarkierung. Gerade in der Dunkelheit ist die Veränderung des Schildes kaum zu erkennen und kann zu einer Verwechselung der Höchstgeschwindigkeit führen. Die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen Personen oder anderen verdächtigen Wahrnehmungen die in Zusammenhang mit dieser Tat stehen können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05221/888-0 angeben. Die Polizei warnt dringend vor diese Art von vorsätzlicher Veränderungen eines Verkehrszeichens. Eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer kann nicht ausgeschlossen werden und ggf. zu schweren Unfällen führen.

