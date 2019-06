Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeuge beschädigt- Täter zerkratzen PKWs

Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Donnerstagnachmittag (30.5.) wurden durch bislang unbekannte Täter am Kirschengarten in Herford zwei Fahrzeuge beschädigt. Ein silber-farbiger Mazda und ein weißer Peugeot standen am rechten Straßenrand abgeparkt. Gegen 14:00 Uhr stellte der Geschädigte noch keine Beschädigungen an den Fahrzeugen fest. Als er jedoch gegen 19:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass die komplette linke Fahrzeugseite beider Autos zerkratzt wurde. Die Täter ritzten wellenförmige Bögen in die Türen und Kotflügel. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221/8880 in Verbindung zu setzen.

