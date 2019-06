Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aktionskontrolltag "Fahrrad und Pedelec" - Polizei überprüfte Radfahrer im Kreisgebiet

Kreis Herford (ots)

(kup) Am gestrigen Montag (3.6.) fand ein landesweiter Kontrolltag "Aktionstag Fahrrad und Pedelec" statt. Den gesamten Tag über kontrollierte die Polizei Herford an verschiedenen kreisweiten Standorten Verkehrsteilnehmer.

Das Augenmerk der Kontrollen lag darauf, Rad- und Pedelec-Fahrer für ein verkehrsgerechtes Verhalten zu sensibilisieren. Schwerpunktmäßig fanden die Kontrollen vor allem an Schulen und größeren Radstrecken statt. Beispielsweise kontrollierten eingesetzte Polizeibeamte in Vlotho am Wesergymnasium. In Bünde und Herford wurde an diversen Schulen, in der Fußgängerzone sowie auf ausgewählten Plätzen kontrolliert.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 87 Fahrradfahrer, 27 Pedelecs, 15 PKW, vier LKW sowie zwei weitere Fahrzeuge. Dabei stellten sie insgesamt 29 Verstöße fest. 13 Radfahrer und fünf Pedelec-Fahrer fuhren auf der falschen Straßenseite. Ein Pedelec-Fahrer benutzte widerrechtlich ein elektronisches Gerät während der Fahrt. In zehn Fällen wurden sonstige Verstöße festgestellt. Am Infostand konnten die Kollegen viele interessierte Bürger treffen und hilfreiche Informationen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer weitergeben.

