POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall/Zeugenaufruf

Am 04. März 2019 wollte eine 39-jährige Löningerin gegen 15.20 Uhr mit ihrem Mercedes an einer Bushaltestelle des Copernicus Gymnasiums, Ringstraße, vor dem Mercedes einer 43-jährigen Löningerin einparken. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

