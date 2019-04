Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen

Rheinfelden: Geschwindigkeitskontrollen an Ostern auf der A98 und A5

Freiburg (ots)

Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein führte am Osterwochenende, angefangen am Karfreitag, auf den Autobahnen des Landkreises Geschwindigkeitsmessungen durch. Die Messstellen befanden sich im Bereich der 120 km/h-Zonen im Bereich Bad Bellingen, in Richtung Norden, sowie im Bereich Rheinfelden. Bei den Kontrollen wurden 54 erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen, jeweils über 21 km/h, festgestellt. Die schnellste gefahrene Geschwindigkeit wurde bei einem französischen Porschefahrer gemessen. Dieser war mit 192 km/h auf der A5 unterwegs. Weiterhin wurden sechs Autofahrer wegen der Nutzung ihres Mobiltelefons währende der Fahrt angezeigt.

