Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht mit Zeugensuche

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Ifang kam es bereits am Donnerstag gegen 09.55 Uhr zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine Citroen-Fahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den Parkplatz, als ein bislang Pkw, welcher in Richtung Ausfahrt fuhr, gegen den Citroen stieß. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, trotz eines Schadens am Citroen in Höhe von rund 500 Euro. Der Unfall soll durch mindestens eine weitere Autofahrerin wahrgenommen worden sein. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624/98900, sucht Zeugen.

