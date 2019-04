Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Wohnungseinbrüche in Haagen

Freiburg (ots)

Von Freitag auf Samstag wurde in zwei Wohnhäuser in Haagen eingebrochen. In einem Wohnhaus im Lichsenweg wurde die Terrassentür aufgehebelt und sämtliche Räume durchwühlt. In der Markgrafenstraße stiegen die unbekannten Täter durch ein Fenster ein und durchsuchten das Haus. Der Sachschaden liegt bei mehreren hunderte Euro. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621/176-0, sucht Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen, insbesondere im Zeitraum Freitag, 17 Uhr, bis Samstag 01.30 Uhr, aufgefallen sind.

Kj

