Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schlägerei auf dem Meeraner Platz - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag gegen 05 Uhr kam es auf dem Meeraner Platz in Lörrach zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten mindestens fünf alkoholisierte Personen in Streit, wobei auch die Fäuste flogen. Alle fünf trugen leichte Gesichtsverletzungen davon, die vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

