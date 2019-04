Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Kenzingen: Unfall vor dem Kreisverkehr - roter PKW gesucht

Am Ostermontag, gegen 19.30 Uhr, kam es auf der B 3, zwischen dem Sportplatz Kenzingen und dem Kreisverkehr, an der Freiburger Brücke, zu einem Auffahrunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen. Einer der Beteiligten, der Fahrer eines roten Fahrzeuges, fuhr unter einem Vorwand weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Es handelte sich hierbei um eine männliche Person mit südländischem dunklem Hauttyp und einem Vollbart. Er fuhr einen roten PKW, der im Heckbereich beschädigt sein müsste. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Emmendingen: Diebstahl von Tischen und Stühlen einer Gaststätte

Über das vergangene Oster-Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurden von der Außenfläche einer Gaststätte "Im Hausgrün" insgesamt zwölf Stühle und zwei Tische entwendet. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung setzen.

td / wr

