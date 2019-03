Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis : Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Ort: 54568 Gerolstein, Hauptstraße Zeit: 30.03.2019, 21:00 Uhr

Daun (ots)

Am 30.03.3019 gegen 21:00 Uhr befuhr ein Radfahrer die Hauptstraße in Gerolstein (ehemalige Fußgängerzone) entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Durch eine Streifenwagenbesatzung wurde die Hauptstraße zur gleichen Zeit in vorgeschriebener Fahrtrichtung befahren. Hierbei fuhr der Radfahrer in deutlich erkennbaren Schlangenlinien und trotz Dunkelheit mit tiefschwarzer Sonnenbrille auf den sich nähernden Streifenwagen zu.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem Radfahrer Alkohol sowie Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Außerdem konnten bei ihm mitgeführte Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592-96260

Email: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell