Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Schwerer Verkehrsunfall bei Gr. Pravtshagen

Grevesmühlen (ots)

Am frühen Nachmittag des 03.03.2019 kam es auf der L03 auf Höhe der Einmündung nach Groß Pravtshagen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine 19-jährige Fahrzeugführerin am besagten Abzweig gegen 14:10 Uhr von der L03 links abbiegen und wurde dabei von der nachfolgenden 22-jährigen Fahrerin trotz Überholverbot bei unklarer Verkehrslage überholt. Die 22Jährige geriet dabei in den Gegenverkehr und streifte den Pkw einer entgegenkommenden 56-jährigen Fahrerin sowie das Fahrzeug der Linksabbiegerin. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die 56-Jährige verletzte sich infolge des Aufpralles schwer. Die Fahrerinnen der zwei anderen beteiligten Fahrzeuge sowie zwei weitere Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war die L03 für ungefähr 90 Minuten voll gesperrt.

