Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Wismar (ots)

Gestern, 16:30 Uhr, nahm die Polizei in Grevesmühlen einen Verkehrsunfall in Schildberg auf. Dort war eine 54-jährige Frau mit einem Kleintransporter von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Etwa zur selben Zeit ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 20, Fahrtrichtung Lübeck, in Höhe Groß Siemz. Ersten Erkenntnissen zufolge wechselte dort der 51-jährige Fahrer eines Kleintransporters vom Hauptfahrstreifen auf die Überholspur, ohne einen von hinten herannahenden Seat zu beachten. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Seat überschlug sich in der Folge mehrfach. Sein 30-jähriger Fahrer verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Drei Leichtverletzte verzeichnete die Polizei in Gadebusch bei der Unfallaufnahme auf der L02 zwischen Köchelsdorf und Rehna am gestrigen Abend gegen 19:45 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen prallten dort ein Pkw und eine entgegenkommende selbstfahrende Arbeitsmaschine zusammen. Der Pkw geriet dadurch von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und kam auf einer Weide zum Stehen. Sowohl die Insassen des Pkw, der 77-jährige Fahrer und seine 72-jährige Frau, sowie der Fahrer der Arbeitsmaschine verletzten sich leicht. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 EUR. Die L02 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

