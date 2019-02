Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfallflucht in Gadebusch

Gadebusch (ots)

Am 26. Februar, 22:30 Uhr, erhielt die Polizei in Gadebusch einen Hinweis zu einem Verkehrsunfall im Bereich einer Straßenbaustelle in der Erich-Weinert-Straße. Dort war nach Zeugenangaben ein Transporter mit mehreren Warnbarken und einem Verkehrsschild kollidiert und einfach weitergefahren. Die Beamten untersuchten den Unfallort und fanden ein Fragment einer Kunststoffstoßstange und sicherten Farbabrieb, der augenscheinlich vom Unfallfahrzeug stammte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen entdeckten die Polizisten ein verdächtiges Fahrzeug in nur einigen hundert Metern Entfernung. Wie sich herausstellte, passten sowohl das zuvor gesicherte Fragment und auch der Farbabrieb augenscheinlich zu den Beschädigungen des Transporters. In der weiteren Folge ermittelten die Beamten den Halter und nahmen Kontakt zu dem 31-Jährigen auf. Weil sich weitere Verdachtsmomente gegen ihn ergaben und er einen Atemalkohol von 1,44 Promille aufwies, ordneten sie eine Blutprobenentnahme an. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Verkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

