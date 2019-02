Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Ladendieb suchte Geschäft gleich zweimal an einem Tag auf

Wismar (ots)

Gestern Mittag wurde die Polizei zu einem Einkaufsmarkt in die Wismarer Altstadt gerufen. Ein Ladendetektiv hatte einen Diebstahl festgestellt und brachte diesen zur Anzeige. Dazu lieferte er eine Videosequenz, auf der die Handlung des flüchtigen jungen Mannes zu beobachten war. Nur etwa vier Stunden später informierte derselbe Ladendetektiv die Polizei erneut darüber, dass sich der Tatverdächtige wieder im Geschäft befinden und Sachen in seinen Rucksack stecken würde. Als die Beamten des Polizeihautreviers Wismar vor Ort eintrafen, stellten sie den Tatverdächtigen in der Verkaufseinrichtung und kontrollierten ihn. In seinem Rucksack fanden sie diverse Gegenstände, die dem Einkaufsmarkt zuzuordnen waren. Der junge Mann äußerte diesbezüglich, er habe die Sachen an der Kasse bezahlen wollen. Geld oder Geldkarten hatte er jedoch nicht dabei. Darüber hinaus bemerkten die Polizisten, dass der Rucksack des 18-Jährigen mit Alufolie präpariert war. Sie sicherten die Beweismittel und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

