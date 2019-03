Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Geschwindigkeitsmessung auf der B 105

Grevesmühlen (ots)

Am 28. Februar führten Beamte des Autobahn- und Polizeireviers Metelsdorf eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 105 zwischen Schmachthagen und Grevesmühlen durch. In der Zeit von 05:30 bis 13:30 Uhr passierten insgesamt 1889 Fahrzeuge die Messstelle. 74 Fahrzeugführer waren derartig schnell unterwegs, dass 61 mit einem Verwarn- und 13 mit einem Bußgeld rechnen müssen. Den Negativrekord hielt ein Autofahrer, der mit 148 Km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs war. Ihn erwarten 600 EUR Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

