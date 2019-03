POL-PDLD: Gommersheim - Lachender Mann in fremdem Auto

Polizeidirektion Landau

Weil ein Mann gestern Mittag (16.35 Uhr) über das Schiebedach in ein fremdes Fahrzeug eingestiegen war und sich lachend an einer Schachtel Zigaretten bediente, riefen Anwohner der Röderstraße die Polizei. Als der Unbekannte über den gleichen Weg das Fahrzeug verlassen wollte, konnte er vom Eigentümer festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Er wehrte sich dabei heftig. U.a. verpasste er einer zur Hilfe eilenden Frau einen Kopfstoß und verletzte sie dabei leicht. Die Polizei kam vor Ort, fesselte den Mann und stellte die Identität fest. Dabei gab der 27-jährige aus dem Kreis an, dass er am Morgen Gras geraucht hätte und zudem mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen wäre. Dem lachenden Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen laufen. Ob er jetzt immer noch lacht, ist ungewiss.

