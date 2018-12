POL-DN: Einbruch in einen Supermarkt

Aldenhoven (ots) - In der Zeit von Samstag, 21:30 Uhr auf Montag, 02:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Supermarkt in der Straße Am Alten Bahnhof in Aldenhoven. Sie hebelten zur Tatzeit eine Seitentür auf und entwendeten Zigaretten in bislang unbekannter Anzahl.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

