POL-DN: Täterermittlung dank aufmerksamer Zeugen

Merzenich (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 07.49 Uhr, beobachteten Zeugen an der Gesamtschule in Merzenich zwei Jugendliche, die aus einem geöffneten Fenster herauskletterten. Durch die gute Täterbeschreibung konnten im Rahmen der Fahndung zwei verdächtige Jugendliche in der Ortslage Merzenich angetroffen werden. Sie gaben den Beamten gegenüber an, in das Schulgebäude eingedrungen zu sein. Obwohl die beiden nichts entwendet hatten, müssen sie sich nun in einem Strafverfahren rechtfertigen.

