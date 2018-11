POL-DN: Nach Unfall schwer verletzt

Heimbach (ots) - Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstag ein Autofahrer zu, als er nahezu ungebremst gegen geparkte Fahrzeuge fuhr.

Gegen 09:10 Uhr war der Mann, ein 63-Jähriger aus Zülpich, auf der Straße In der Hilbach aus Richtung Vlatten in Fahrtrichtung Hengebachstraße unterwegs. Am Rande seines Fahrstreifens war ein mit einer Warnbake kenntlich gemachter Parkstreifen, auf dem auch mehrere Pkw standen. Aus bislang nicht geklärter Ursache folgte der 63-Jährige nicht der Verschwenkung seines Fahrstreifens, sondern fuhr geradeaus gegen die dortige Warnbake und weiter gegen einen geparkten Pkw. Dieser wiederum wurde auf ein weiteres Auto geschoben. Der Mann zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Es entstand ein Sachschaden von knapp 11000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell