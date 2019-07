Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Außenspiegel beschädigt - Verursacher flüchtig

Wittlich (ots)

Am 01.07.2019 wurde in der Zeit von 07:00 - 15:00 Uhr der linke Außenspiegel eines in Wittlich, Lilienthalstraße geparkten Pkw der Marke VW Passat beschädigt. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Wittlich, Tel.: 06571/926-0.

