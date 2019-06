Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Mit Steinen Windschutzscheibe eingeworfen

Landau (ots)

Ein Sachschaden von zirka 500 Euro entstand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem grauen Toyota, der In der kleinen Au geparkt war. Bislang unbekannte Täter warfen vermutlich mit Steinen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

