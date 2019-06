Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Handfeste Auseinandersetzung unter Kumpels

Edenkoben (ots)

In der Bahnhofstraße kam es am frühen Morgen (04.15 Uhr) zwischen zwei Freunden aus bislang ungeklärter Ursache zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nicht auszuschließen dürfte der übermäßige Alkoholkonsum gewesen sein, warum ein 30-Jähriger aus Edenkoben mit erheblichem Aggressionspotenzial auf seinen vier Jahre jüngeren Kumpel losging und diesen verletzte. Beim Eintreffen der Streife konnte der Aggressor nicht beruhigt werden, weshalb er in Polizeigewahrsam genommen werden musste. Ein zuvor durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,7 Promille.

