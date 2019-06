Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Flucht gescheitert

Mit 1,5 Promille und unter Drogeneinfluss versuchte gestern Abend (23.30 Uhr) ein 26-jähriger Radfahrer aus Neustadt vor einer Streife zu flüchten. Er fiel auf, weil er unbeleuchtet und ohne auf den Verkehr zu achten in der Weinstraße die Fahrbahn kreuzen wollte. Bei dem Versuch ihn zu kontrollieren, flüchtete er über mehrere Parkplätze/Fuß- und Fahrradwege. Im Bereich des Parkplatzes "Im Letten" konnte er über den Fußweg zur Metzgergasse entkommen. Im Rahmen der Fahndung konnte er zu Fuß am Goldenen Eck vollkommen außer Atem festgenommen werden. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Das zuvor mitgeführte schwarze Mountain-Bike mit blauer Aufschrift "Cube" konnte nicht mehr aufgefunden werden. Da davon ausgegangen wird, dass das Zweirad zuvor entwendet wurde, sucht die Polizei den Geschädigten. Zudem wird nach Zeugen und Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch das Verhalten des Radfahrers gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

