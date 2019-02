Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

57537 Wissen, Schlossstr. 5 (ots)

Am Mi., 27.02.2019, gegen 00:55 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW Golf die Schlossstraße in Wissen aus Gebhardshain kommend in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 5 kollidierte er mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Seat Ibiza eines 30-jährigen Fahrzeughalters. Auf Nachfrage gab der 34-Jährige an, kurz eingeschlafen zu sein. Sowohl er, als auch sein 23-jähriger Beifahrer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ca. 2500,-EUR Sachschaden. Der Pkw VW Golf des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

