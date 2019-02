Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Körperverletzung am Bahnhof Betzdorf; Zeugenaufruf

Betzdorf (ots)

Am Montagabend, gegen 19:30 Uhr kam es zu einem Vorfall am Betzdorfer Bahnhof, bei dem ein 19-Jähriger mit Pfefferspray verletzt wurde. Es war zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 19-Jährigen und einem bislang unbekannten Paar gekommen in deren Verlauf der 19-Jährige mit Pfefferspray besprüht wurde. Der Geschehensablauf wird von dem Geschädigten und einem Zeugen stark abweichend geschildert. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Paar und dem Geschehensablauf machen kann. Hinweise unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell