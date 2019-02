Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Brand eines Haufens Fichtenäste

57539 Bitzen, Poststraße, Waldrand (ots)

Ein Haufen gerodeter Fichtenäste war am Mo., 25.02.2019, gegen 15:10 Uhr, auf einer Fläche von 5 x 5 Metern, am Waldrand in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr Hamm konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Um 20.00 Uhr meldete sich ein Herr telefonisch bei der Polizeiwache Wissen und gab sich als vermutlicher Verursacher für das Feuer zu erkennen. Er habe dort am Morgen bei Waldarbeiten Asche ausgeschüttet. Diese sei vermutlich nicht komplett ausgekühlt gewesen und vorhandene Glutreste hätten das in Brand setzen der Äste verursacht. Der Mitteiler gab an, für sämtliche Folgen des Brandes aufkommen zu wollen.

