Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nicht angepasste Geschwindigkeit - Motorradfahrer schwer verletzt

Northeim (ots)

Donnerstag, 23.05.2019, gegen 18:15 Uhr Hardegsen, Landesstraße 557

HARDEGSEN (da) - Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam am gestrigen Abend auf der Landesstraße 557 in einer Linkskurve ein 56-jähriger Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann aus Göttingen wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Krad beläuft sich auf ca. 3.000EUR.

