Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorrad übersehen - Kradfahrer schwer verletzt

Northeim (ots)

Donnerstag, 23.09.2019, 19:20 Uhr Northeim, Einbecker Landstraße

NOTHEIM (da) - Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde am gestrigen Abend (23.05.19) gegen 19:20 Uhr ein 54-jähriger Kradfahrer schwer verletzt. Der Mann aus dem Bereich Katlenburg Lindau befuhr die Einbecker Landstraße in Richtung stadtauswärts. Ihm entgegen kam ein 65-jähriger PKW-Fahrer. Der Northeimer Autofahrer wollte nach links abbiegen und übersah hierbei aus bislang unbekannter Ursache den Kradfahrer. Bei dem Aufprall wurde der Motorradfahrer durch die Luft geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Das wegschleudernde Krad beschädigte darüber hinaus einen am Fahrbahnrand geparkten PKW.

Während der Unfallaufnahme klagte der PKW-Fahrer über Schmerzen, so dass auch er einem Krankenhaus zugeführt werden musste.

An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 16.500EUR.

