Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mitte: Unbekannte zünden Müllcontainer an - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag (24.03.2019), gegen 15:30 Uhr, einen Müllcontainer in einem Durchgang an der Große Packhofstraße angezündet. Durch die Flammen ist eine dahinter befindliche Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäftes zersprungen.

Polizei und Feuerwehr wurden am Sonntagnachmittag zur Große Packhofstraße gerufen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die in einem vor einem Schaufenster stehenden Müllcontainer ausgebrochen waren. Durch die Hitzeentwicklung zersprang die dahinter befindliche Schaufensterscheibe eines Textilgeschäftes.

Die Polizei geht davon aus, dass der Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Die Beamten schließen nicht aus, dass der Behälter zuvor bewusst vor das Schaufenster geschoben worden war.

Wer Hinweise zu dieser Sachbeschädigung durch Feuer geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2820 in Verbindung. / schie, now

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Thorsten Schiewe

Telefon: 0511 -109 -1041

Fax: 0511 -109 -1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell