Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gebäude von Studentenverbindung beschmiert - Die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Unbekannte haben Sonntagfrüh (24.03.2019) ein Haus sowie die Straße davor am Weddigenufer in der Calenberger Neustadt besprüht. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen der Tat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten Bewohner des als Vereins- und Wohnhaus genutzten Gebäudes Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr die Schmierereien an der Fassade sowie auf der öffentlichen Straße bemerkt. Ermittlungen der alarmierten Polizeibeamten ergaben, dass sich die Tat zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr ereignet hatte. Dabei nutzten die unbekannten Täter pinke Farbe. Derzeit können die Ermittler auch einen politischen Hintergrund als Motiv nicht ausschließen.

Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen am Weddigenufer gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover (0511 109-5555) zu melden. /now, has

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell