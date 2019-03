Polizeidirektion Hannover

POL-H: Anderten: Küche in Hochhauswohnung brennt

Hannover (ots)

Am gestrigen Sonntag (24.03.2019) hat es in der Küche einer Wohnung an der Lehrter Straße gebrannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 10.000 Euro. Die Ursache für das Feuer kann nicht abschließend geklärt werden, so lautet das Ermittlungsergebnis der Kriminalpolizei.

Eine Nachbarin hatte einen Rauchmelder gegen 12:25 Uhr im sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses schrillen gehört. Nachdem auf ihr Klingeln an der Wohnungstür niemand geöffnet hatte, verständigte sie die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die in der Küche ausgebrochen waren und Küchenmobiliar beschädigt hatten. Darüber hinaus kam es in dem Raum zu Putzabplatzungen und Rauchgasniederschlag.

Verletzt wurde niemand, die Bewohner waren beim Ausbruch des Feuers nicht zu Hause gewesen. Am heutigen Montag haben Ermittler der Kriminalpolizei den Brandort in Augenschein genommen. Eine eindeutige Ursache für das Feuer konnten sie jedoch nicht mehr finden. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen jedoch nicht vor. /isc, schie

