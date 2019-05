Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeuteldiebin dank aufmerksamer Zeugen gefasst

Pirmasens (ots)

Am 08.05.19 gegen 13.30 Uhr wurde durch aufmerksame Zeugen eine verdächtige Person auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Simter Straße gemeldet. Diese hätte aus einem unverschlossenem PKW etwas entwendet und sein nun mit ihrem PKW, einem grauen Mercedes Benz SLK, mit auswärtigem Kennzeichen geflüchtet. Die Zeugen konnten eine detaillierte Personenbeschreibung und sogar das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs mitteilen, so dass die Frau in unmittelbarer Nähe des Marktes einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung der Täterin konnte der Geldbeutel samt Inhalt aufgefunden und an die Geschädigte zurückgegeben werden. Während der Kontrolle der 50-jährigen Täterin konnten die Beamten Drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Sie wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Einen gültigen Führerschein konnte sie nicht vorweisen. In den vergangenen Monaten ist es vermehrt zu gleichgelagerten Fällen gekommen. Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen.

