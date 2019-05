Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

Pirmasens (ots)

Am 07.05.19 gegen 16.40 Uhr konnte eine 36-jährige Ladendiebin dingfest gemacht werden. Die Frau kaufte in einem Drogeriemarkt in der Bitscher Straße ein und bezahlte an der Kasse einen Teil ihrer Ware. Beim Verlassen des Geschäftes schlug jedoch der Alarmmelder an. Daraufhin wurde die Frau kontrolliert. Es konnte weitere Ware im Wert von 120 Euro im mitgeführten Kinderwagen aufgefunden und sichergestellt werden. Auf die Diebin kommt nun eine Strafanzeige wegen Diebstahl zu. Des Weiteren wurde ihr ein Hausverbot erteilt.

