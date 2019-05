Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallverursacher flüchtet

Pirmasens (ots)

Am 06.05.19 in der Zeit von 07.45 Uhr bis 16.15 Uhr wurde ein grauer 1er BMW auf dem oberen Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße beschädigt. Der Unfallverursacher ist vermutlich beim Ein-oder Ausparken am rechten Fahrzeugheck des geparkten BMW hängen geblieben und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt ca. 800 Euro. Wer im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

