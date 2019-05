Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Hinweise der Polizei zu angeblichem "Pferdeklau" im Landkreis

Aerzen OT Dehmkerbrock (ots)

Derzeit kommt es im Internet zu hitzigen Diskussionen über einen Vorfall, der sich am Samstag (04.05.2019) im Aerzener Ortsteil Dehmkerbrock ereignet haben soll. In dem Zusammenhang wird das Wort "Pferdeklau" genannt.

Fakt ist, dass eine 32 Jahre alte Frau der Polizei in Hameln am Samstag (04.05.2019) mitteilte, dass gegen 14.00 Uhr ein blauer Transporter mit ausländischem Kennzeichen auf einem Reiterhof in Dehmkerbrock vorgefahren sei. Die beiden Personen in dem Fahrzeug seien durch Mitarbeiter des Hofes angesprochen worden und nach dem Grund ihres Aufenthaltes gefragt worden. Der Grund sei, dass die beiden Männer Werkzeug verkaufen wollten.

Die Männer entfernten sich kurze Zeit später wieder vom Grundstück des Reiterhofes.

Das Kennzeichen des Transporters wurde überprüft. Es liegen keinerlei polizeiliche Erkenntnisse dazu vor.

Da über die Absicht der Männer nur spekuliert werden kann, sollten Pferdehalter folgende Verhaltensanweisungen berücksichtigen: - Schließen Sie Ihre Stallungen außerhalb der Arbeitszeiten ab, sofern das möglich ist. - Verhängen Sie die Namensschilder ihrer Tiere an den Boxen. - Notieren Sie sich fremde Kennzeichen. - Prüfen Sie Papiere etc., vor der Verladung von Tieren. Halten Sie ggf. telefonisch mit dem Halter Rücksprache. - Das Betreten /Befahren frei zugänglicher Reiterhöfe stellt noch keine Straftat i.S. eines Hausfriedensbruches dar! - Seien Sie insgesamt achtsam!

Ein weiterer Hinweis (für Nicht-Pferdebesitzer): Pferde werden in der Regel nicht von ihren Koppeln aus in Transporter / Pferdeanhänger verladen. Normalerweise erfolgt dies vom Hof aus.

Sollten Sie beobachten, dass Pferde von einer Weide aus verladen werden, notieren Sie sich in jedem Fall das Kennzeichen und informieren die Polizei!

