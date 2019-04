Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter schlägt Reisenden

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochmorgen (10.04.2019) gegen 05:15 Uhr einen 29-Jährigen in der S-Bahnebene des Stuttgarter Hauptbahnhofs mehrfach ins Gesicht geschlagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen beiden Personen nach der Tathandlung gemeinsam in eine S-Bahn der Linie S6 nach Weil der Stadt gestiegen sein. Ein Reisender im Zug teilte daraufhin den Sachverhalt über den Polizeinotruf mit. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei traf den 29-Jährigen nach Ausstieg am Haltepunkt Korntal-Münchingen an. Er erlitt durch den körperlichen Angriff Verletzungen im Gesicht und wurde anschließend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der mutmaßliche Täter mit der S-Bahn weiter. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen etwa 1,80 m großen Mann mit grauer BaseCap gehandelt haben, welcher mit einer Jacke mit Tarnmuster bekleidet war. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unbekannt. Die Bundespolizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben, insbesondere zur Identität des mutmaßlichen Täters, geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 07031 / 2128 - 1025

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell