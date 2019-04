Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Erneuter Aufbruch auf der Damentoilette am Hauptbahnhof Tübingen

Tübingen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend (07.04.2019) gegen 19:00 Uhr eine Münzgeldkassette in einer öffentlichen Damentoilette am Tübinger Hauptbahnhof aufgebrochen. Eine Reisende teilte zuvor über den Polizeinotruf mit, dass sich zwei Männer in den Räumlichkeiten der Toilettenanlage verdächtig verhalten würden. Eine daraufhin alarmierte Streife der Landespolizei stellte vor Ort eine beschädigte Geldkassette fest, welche nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem noch unbekannten Werkzeug aufgebrochen wurde. Eine im Nahbereich des Tatortes durchgeführte Fahndung verlief ergebnislos. Die mutmaßlichen Täter erlangten einen geringen Betrag an Münzgeld. Zudem entstand an der Türe ein Sachschaden von etwa 400,- Euro. Gemäß der Zeugin handelte es sich um zwei männliche Personen im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Bereits am 17.03.2019 ereignete sich auf derselben Toilettenanlage ein gleichartiger Sachverhalt, bei dem unbekannte Täter die Außenhülle der Geldkassette aufhebelten. Ob es sich hierbei um dieselben Täter handelt ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Bundespolizei geführt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 07031 / 2128 - 1025

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell