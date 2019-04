Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gehirnerschütterung nach Faustschlag

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Einer von drei bislang unbekannten Personen hat am Sonntagabend (07.04.2019) gegen 22:30 Uhr einem 37-Jährigen in der Unterführung des Bahnhofs Stuttgart-Bad Cannstatt ins Gesicht geschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten der Betroffene und die drei Unbekannten bereits zuvor in einer S-Bahn der Linie S3, vom Stuttgarter Hauptbahnhof zum Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt, in verbale Streitigkeiten. Nach Ausstieg aus der S-Bahn soll sich die Auseinandersetzung in die Bahnhofsunterführung verlagert haben, in der nach jetzigem Ermittlungsstand einer der Männer dem Deutschen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 37-Jährige erlitt durch die Tathandlung eine Gehirnerschütterung und eine aufgeplatzte Oberlippe. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Täter und seine Begleiter flüchteten nach der Tathandlung und konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Bundes- und Landespolizei nicht mehr angetroffen werden. Die drei männlichen Personen werden als etwa 16 - 18 Jahre alt, mit einem südländisch-arabischen Phänotyp beschrieben. Einer der Männer soll zum Tatzeitpunkt mit einem roten Pullover und einer Jeans bekleidet gewesen sein. Der zweite Unbekannte trug offenbar eine helle, der dritte eine dunkle Jacke. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

