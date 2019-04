Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Notarzteinsatz in S-Bahn

Stuttgart-Stadtmitte (ots)

In einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof kam es am Freitagvormittag (05.04.2019) gegen 10:00 Uhr zu einem Rettungswageneinsatz mit Beteiligung der Bundes- und Landespolizei. Ersten Erkenntnissen zufolge kollabierte beim Halt am Bahnhof Stuttgart-Stadtmitte ein 55-jähriger Mann ohne Fremdeinwirkung und blieb bewusstlos in der S-Bahn liegen. Der alarmierte Rettungsdienst begann nach Eintreffen unmittelbar mit der Reanimation. Zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen war das Gleis in Richtung Hauptbahnhof Stuttgart im Zeitraum von 10:16 Uhr bis 11:27 Uhr nicht befahrbar. Die Reanimation war letztlich erfolglos, sodass der 55-Jährige noch im Rettungswagen verstarb.

