Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 13.03.2019 gegen 10:15 Uhr wurde eine Seniorin auf dem großen Parkplatz in der Uhlandstraße Opfer eines Trickdiebes. Ein unbekannter Mann sprach die Frau an und fragte sie, ob sie ihm ein 2 EUR-Stück für den Parkautomaten wechseln könne. Als die Frau in ihrer Geldbörse nachschaute, rückte der Unbekannte nah an sie heran und wühlte ebenfalls mit einer Hand in ihrer Geldbörse. Plötzlich sagte der Mann, seine Bitte habe sich erledigt, da seine Frau gleich käme. Dann verschwand er zu Fuß in Richtung Innenstadt. Als die Frau daraufhin in ihr Portemonnaie schaute, bemerkte sie das Fehlen von 100 EUR Papiergeld, das der Fremde unbemerkt an sich genommen hatte.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

- ca. 55 Jahre alt - 170 - 175 cm groß - normale Figur - glattrasiert, keine Brille - bekleidet mit anthrazitfarbener Jacke und eng anliegender Hose in gleicher Farbe - trug eine gestrickte graue Mütze - sprach gutes Deutsch mit wahrscheinlich osteuropäischem Akzent

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) warnt vor einem weiteren Auftreten des Mannes und bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit der beschriebenen Tat Beobachtungen gemacht haben, sich bei ihr zu melden.

