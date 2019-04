Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 18-Jähriger mit Anscheinswaffe

Stuttgart (ots)

Durch sein leichtsinniges Verhalten hat ein 18-Jähriger am Sonntagabend (07.04.2019) gegen 17:00 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Reisender im Intercity-Express von Vaihingen/Enz nach Stuttgart teilte zuvor über den Polizeinotruf mit, dass sich eine dunkelhäutige Person mit einer Waffe am Gürtel im Zug befinden solle. Nach Einfahrt des Intercity-Expresses in den Hauptbahnhof Stuttgart konnte der somalische Staatsangehörige durch Bundespolizisten im Zug angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der Durchsuchung wurde eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe aufgefunden. Nach Sicherstellung der Anscheinswaffe und eingehender Belehrung konnte der 18-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war er sich über die Folgen seines Handels nicht bewusst. Durch die Bundespolizei wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

