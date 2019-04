Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest

Stuttgart (ots)

Bundespolizisten haben am Mittwochmorgen (10.04.2019) gegen 08:30 Uhr einen 29-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Die Polizeivollzugsbeamten überprüften zuvor die Identität des rumänischen Staatsangehörigen im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Wohnsitzlosen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Hausfriedensbruch vorlag. Da kurze Zeit später die Tochter des 29-Jährigen die Geldstrafe in Höhe von 350,- Euro begleichen konnte, blieb ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis erspart.

