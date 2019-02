POL-PDWIL: Pressemitteilung der Polizei Daun vom 19.02.2019

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Ort: Niederstadtfeld und Weidenbach

Zeit: 17.02.2019, 18.00 Uhr bis 18.02.2019, 07.20 Uhr

Unbekannte Täter öffneten gleich drei Fahrzeuge in der Ortslage von Niederstadtfeld und entwendeten neben einem Handy und Werkzeugen vermutlich auch Geldbörsen. Ein in Weidenbach abgestellter Geländewagen wurde ebenfalls angegangen, hier wurde mittels Werkzeug die Seitenscheibe der Fahrertür aufgehebelt. Der oder die Täter erbeuteten in diesem Fall ebenfalls eine Geldbörse, die jedoch sehr verdeckt deponiert war. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260

Ereignis: Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

Ort: Gerolstein, Mossweg

Zeit: 18.02.2019, 18.55 Uhr

Ein 19 Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad den Mossweg bergab. Im Bereich einer Schranke touchierte er einen dort befindlichen größeren Stein und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich an der Schulter, er wurde ins Krankenhaus Gerolstein eingeliefert. Eine Zeugin hatte den jungen Mann bemerkt und Hilfe herbeigerufen.

