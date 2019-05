Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Eine leichtverletze Person durch Auffahrunfall

Pirmasens (ots)

Wie erst jetzt bekannt, kam es am 03.05.19 in der Gasstraße zu einem Auffahrunfall bei dem eine 48-jährige Frau verletzt wurde. Diese befuhr die Gasstraße in Richtung Streckbrücke und musste auf Grund einer rot zeigenden Ampel verkehrsbedingt warten. Die hinter ihr fahrende 66-jährige Skoda Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall erlitt die Punto Fahrerin leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

