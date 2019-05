Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am 05.05.19 in der Zeit von 00.00-05.00 Uhr wurde ein geparkter, grauer Mercedes Benz, C-Klasse auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Texas Avenue im Frontbereich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Wer im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirma-sens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

