Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 04.05.2019 gegen 15:50 Uhr kam es auf der Landesstraße 471 zwischen der Dorndorf-Kreuzung und der Abfahrt zur Landauer Straße im Begegnungsverkehr zu einem Spiegel/Spiegel-Kontakt zwischen einem braunen Opel-Astra und einem schwarzen Kleinwagen unbekannter Marke. Beide Fahrzeuge hielten nach dem Unfall auf der stark befahrenen L 471 zunächst an, ohne dass die Fahrzeugführer aufgrund der relativ großen Entfernung miteinander Kontakt aufnahmen. Die Fahrerin des Opel-Astra fuhr dann in Richtung Abfahrt Landauer Straße weiter, um zur Unfallstelle zurückzukehren. Als sie dort wieder eingetroffen war, hatte sich der schwarze Kleinwagen bereits in Richtung Contwig entfernt. Der Schaden am Opel-Astra beträgt ca. 300 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallbeteiligten schwarzen Kleinwagen geben können. An diesem dürfte ebenfalls der linke Außenspiegel beschädigt sein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell