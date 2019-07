Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Sonntag, 30.06.2019, um 03.35 Uhr, meldete eine Zeugin eine Körperverletzung in dem Lokal No-Name in der Schakengasse in Bitburg. Ein englisch, mit irischem Akzent, sprechender Mann schlug einem 52-jährigen Besucher der Gaststätte mit der Faust ins Gesicht.

Der 52-jährige hatte den Tatverdächtigen auf sein fehlerhaftes Verhalten gegenüber einer weiblichen Besucherin des Lokals angesprochen und daraufhin ohne Vorwarnung den Schlag erhalten. Bedingt durch mehrere Frakturen im Gesicht ist nach der Erstversorgung eine weitere medizinische Behandlung des Mannes notwendig.

Der Tatverdächtige wird als ca. 30 Jahre alter Mann, bekleidet mit blauen Jeans, weißem T-Shirt und schwarzem Cap, beschrieben. Ein zweiter Tatverdächtiger soll den 52-jährigen, nachdem dieser auf dem Fußboden lag, noch gegen den Körper getreten haben. Beide Tatverdächtige flüchteten sofort nach der Tat.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell