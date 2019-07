Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Schutzhütte Bombogen - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

In der Zeit zwischen dem 16.06.2019 und 22.06.2019 wurden an der Schutzhütte in Wittlich-Bombogen (Zur Höchst) von Unbekannten zwei Obstbäume inkl. der Leitpfähle abgeschnitten bzw. beschädigt, so dass hier neue Bäume gepflanzt werden müssen. Des Weiteren wurden im Bereich der Grillecke Bretter, die der Absturzsicherung dienen, mutwillig abgerissen und vermutlich als Brennholz verwendet. Die Schäden wurden von Personen verursacht, die nicht Mieter der Hütte waren. Die Schadenhöhe beträgt ca. 400,- EUR. Sachdienliche Mitteilungen werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571-9260

